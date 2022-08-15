Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum"

15.08.2022 15:30
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yapacağı görüşme öncesi, Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gideceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yapacağı görüşme öncesi, Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gideceğini söyledi.

Ülkede yeni üretilen silahların ve askeri teçhizatın sergilendiği programa katılan Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'ta Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Brüksel'de yapacağı görüşmeye ilişkin, "Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum." diye konuştu.

Ülkesinin kimseyi tehdit etmediğini vurgulayan Sırp Cumhurbaşkanı, "Sadece uluslararası hukuka uygun davranılmasını sağlamak istiyoruz. 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Brüksel Anlaşması'na uyulmasını istiyoruz. Bunlar yürürlükte olan anlaşmalar, hükümlerine saygı duyulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de tüm meseleleri tartışmaya hazır olduklarına dikkati çeken Vucic, görüşmenin neler getireceği konusunda bir fikrinin olmadığını ifade etti.

Vucic, Kurti ile görüşmeden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temcilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geleceğini de hatırlattı.

Ülkesinin savunma sanayisi alanındaki başarılarına değinen Vucic, Sırbistan'da üretilen her silahın onlarca alıcısı olduğunu ve ülkesi ile Kosova'nın askeri gücünün karşılaştırılamayacağını kaydetti.???????

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Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüşecek Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüşecek
Kaynak: AA

Sırbistan, Brüksel, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum' - Son Dakika

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