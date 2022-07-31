Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri

31.07.2022 19:58

Kosova Başbakanı Abin Kurti'nin iki ülke arası ipleri geren sözleri sonrası bir açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, zulme tahammül etmeyeceğini vurgulayarak, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız" dedi. Bu sözler sonrası tansiyon gittikçe artarken Kosova-Sırbıstan sınırında hava saldırı sirenleri aktif hale getirildi, Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti.

Kosova Başbakanı Abin Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek, pasaportlarını değil bu kimlikleri kullanmaları gerekecek" ifadelerini kullanmasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik yükselmeye devam ediyor.

"SIRPLAR, DAHA FAZLA ZULME TAHAMMÜL ETMEYECEK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sırbistan lideri Vucic'ten iki ülke arasında gerginliği yükselten açıklama: Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek

"BARIŞI ARIYACAĞIZ ANCAK TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına da işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti. Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

"SIRBISTAN KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi. Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi. Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

Sırbistan lideri Vucic'ten iki ülke arasında gerginliği yükselten açıklama: Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek

SINIR HATTI HAREKETLENDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan gelen görüntülerde Sırbistan-Kosova sınırında hareketliliğin olduğu rapor edildi. Gelen video ve görüntülerde iki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenlerinin aktive edildiği öğrenildi. Öte yandan Sırp ordusu, Kosova sınırına yakın yollara barikatlar kurmaya başladı.

Sırbistan lideri Vucic'ten iki ülke arasında gerginliği yükselten açıklama: Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek
YORUMLAR
500
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek' Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek' İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı İsrail, Ürdün sınırında ortak sanayi bölgesi kurulmasına yönelik projeyi hızlandırma kararı aldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten 'Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek' sözleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 22:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement