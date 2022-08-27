Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız" - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız"

27.08.2022 14:34
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Arnavutlarla yapılan görüşmelerin başarısız, arabulucular ile yapılan görüşmelerin ise zor geçtiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Arnavutlarla yapılan görüşmelerin başarısız, arabulucular ile yapılan görüşmelerin ise zor geçtiğini söyledi.

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı perşembe akşamı kabul eden Vucic, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Kosova'daki Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız, arabulucularla yapılan görüşmeler ise son derece zor geçti." dedi.

Sırbistan'ın her zaman "görüşmelere ve uzlaşmacı çözümlere" açık olduğunu kaydeden Vucic, "Herhangi bir çözüme ulaşamadık. Araç plakaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı ve belli ki Priştine bu kararını 1 Eylül'den itibaren uygulamaya başlayacak." diye konuştu.

Vucic, "(Kosova Başbakanı) Albin Kurti, yaptığı propaganda ve Sırpça hitaplarıyla, (Sırpları) kendi ülkeleri Sırbistan'dan vazgeçmeye ikna edeceğinden emin." ifadesini kullandı.

Kosova'daki Sırpların, Sırbistan'a girişlerinde Sırbistan dokümanlarını kullanabilmeleri için Avrupa Birliğinden (AB) "garanti" istediğini kaydeden Vucic, bu konuda cevabın birkaç gün içerisinde gelmesini beklediğini ancak AB'nin bu garantiyi sağlamaması halinde hiçbir konuda anlaşmaya varamayacaklarını söyledi.

Mevcut Başbakan Ana Brnabic yeni hükümette olacak

Ülkede 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlere de değinen Vucic, mevcut Başbakan Ana Brnabic'in yeni hükümette olmasını uygun gördüğünü belirtti.

Vucic, ülkede 2024'te hükümette "belli değişiklikler" olacağına dikkati çekerek, Brnabic'in bu tarihe kadar başbakanlık görevine devam etmesinin doğru olacağını kaydetti. Vucic, hükümette yapılması planlanan değişiklikler hakkında bir açıklama yapmadı.

Brnabic'in başbakan olarak kalmasının ülkesi için daha iyi olacağını ifade eden Vucic, "Böyle biriyle çalıştığım ve yetenekli, eğitimli, çalışkan ve hepsinden önemlisi Sırbistan'a sadık bir kadını bu pozisyona aday gösterdiğim için gurur duyuyorum." diye konuştu.

LGBT grubunun düzenlemeyi planladığı yürüyüş iptal edildi

Vucic, LGBT grubunun eylülde ülkede düzenlenmeyi planladığı yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu.

Yürüyüşün iptal edilmesinden mutluluk duymadığını ifade eden Vucic, etkinliğin, Sırbistan'ın içinde bulunduğu siyasi durumlar, Kosova ile ülkesi arasındaki problemler ve 1 Eylül'de düzenlenecek "Açık Balkan" görüşmeleri dolayısıyla iptal edildiğini söyledi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan Bakan Kasapoğlu: Seyhatsever projesini 5 Eylül'e kadar uzatıyoruz Bakan Kasapoğlu: Seyhatsever projesini 5 Eylül'e kadar uzatıyoruz
Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:56 Denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Arnavutlarla yapılan görüşmeler başarısız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement