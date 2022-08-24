Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "KFOR'un görevi Sırpları korumak"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova Gücü'nün (KFOR) görevinin ülkedeki Sırpları korumak olduğunu söyledi.

Ülkenin başkenti Belgrad'da gazetecilere açıklamada bulunan Vucic, KFOR Komutanı Ferenc Kajari'nin Kosova hükümetinin kararlarına tepki olarak kuzey belediyelerinde yaşayan Sırpların olası barikatlarına KFOR olarak izin vermeyeceklerini bildirmesini yorumlarken, "KFOR'un görevi Sırpları korumak, ülkede barikat kurulmasına engel olmak değil." diye konuştu.

Vucic, Kosova'da "özgürlüğe" engel olanın kurulan barikatlar değil, Kosova'nın kimlik kartı ve plaka zorunluluğu getirmek istemesi olduğunu söyledi.

Kosova'daki Sırplara verdiği desteği bir kez daha dile getiren Vucic, "Her zaman Kosova'daki halkımızın yanında olacağım." diye konuştu.

Ülkenin yeni hükümeti yakında belli olacak

Ülkede 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimleri işaret eden Vucic, yeni hükümetin kurulması için 2-3 haftadan fazla beklemeyeceğini ve yeni başbakan adayının yakında belli olacağını söyledi.

Dünyadaki enerji krizine de değinen Vucic, ülkesinin elektrik kesintileri yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağını kaydetti.

Sırp Cumhurbaşkanı, ayrıca hem Ukraynalıların hem de Rusların ülkesinin dostu olacağını ve bu politikayı sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

KFOR'dan barikat açıklaması

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Ferenc Kajari, Kosova hükümetinin kararlarına tepki olarak kuzey belediyelerinde yaşayan Sırpların olası barikatlarına KFOR olarak izin vermeyeceklerini bildirmişti.

Kosova Devlet Televizyonu RTK'ye verdiği röportajda Kajari, Birleşmiş Milletlerin 1244 sayılı kararının KFOR'a "Kosova'da güvenli ve düzenli bir ortamı sağlamak ve tüm vatandaşlar için serbest dolaşım özgürlüğünü korumak" görevlerini verdiğini hatırlatmıştı.

Kajari, "Barikatlar kurulursa, bu serbest dolaşımı engeller. Eğer anlaşma sağlanamazsa, o zaman KFOR'un hareket özgürlüğünü sağlamak için harekete geçmek zorunda kalacağı bir noktaya varacağız." diye konuşmuştu.

Taraflardan tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını isteyen Kajari, her şeyin müzakere edilmesi ve siyasi anlaşmaya varılması gerektiğini çünkü "barikat kurmanın durumun çözümüne yardımcı olmadığını" söylemişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

KFOR da bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.