Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı"

21.08.2022 16:42
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin Kosova'nın kuzeyindeki Kosovalı Sırpları ülkeden sürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin Kosova'nın kuzeyindeki Kosovalı Sırpları ülkeden sürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kosovalı Sırpların temsilcilerini başkent Belgrad'da kabul eden Vucic, görüşme sonrası yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı." dedi.

Vucic, geçtiğimiz hafta Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle, Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yapılan toplantıya işaret ederek, "Barış, istikrar, emniyet ve güvenliği korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak görevlerimiz arasında." diye konuştu.

"1999'dan beri Kosova'daki Sırp nüfusa karşı kalıcı terör uygulanıyor." ifadelerini kullanan Vucic, Kosovalı Sırpların haklarının savunulacağını ve mülteci statüsüne maruz kalmayacaklarını kaydetti.

Kosova hükümetinin, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu" getirme kararını hatırlatan Vucic, Brüksel'deki görüşmede "tarafsız plaka" uygulanmasını önerdiğini ancak Kurti'nin bu teklifi kabul etmediğini ve araçların Kosova plakasına sahip olması zorunluluğunu sürdürdüğünü kaydetti.

Sırbistan ve Kosova liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonuç çıkmadı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedememişti.

Kurti ve Vucic, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası kullanmasına ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya gelmişti.

Borrell, 6 saatten fazla süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasındaki normalleşmeyi kapsayan süreç konusunda sonuç alamadıklarını belirtmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini temmuz sonunda açıkladı.

Kosova'daki Sırplar buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

Bunların ardından NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Priştine, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden sürmeye kararlı' - Son Dakika

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