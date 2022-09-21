Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum"

21.09.2022 19:06
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesiyle ilgili "Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesiyle ilgili "Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum." dedi.

Vucic, dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta Newsmax kanalına mülakat verdi.

Kosova meselesinde diyalog sürecinin devam etmesi için çaba harcadıklarını belirten Vucic, "Umuyorum karşı tarafın da anlayışıyla bir çözüme ulaşırız. Uzlaşmacı bir çözüm, bugün gördüğümüz silahlı çatışmalardan her zaman daha iyidir." ifadelerini kullandı.

"Barışın üstün geleceğini düşünüyorum"

Vucic, Rusya ve Ukrayna ile her zaman iyi ilişkileri olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'daki savaşı, en başından beri kınadık ama aynı zamanda başka meselelere ilişkin Rusya'ya karşı farklı bir tutumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in "kısmi seferberlik" kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Vucic, "Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak barışın üstün geleceğini ve herkesin uzlaşmacı çözüm için en iyisini yapacağını düşünüyorum. Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum." diye konuştu.

Askerlik hizmetine çağrılanlar, "askeri personel" statüsüne sahip

Bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan "askeri personel" statüsüne sahip olacak.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Sırbistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement