Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi - Son Dakika
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Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi

20.09.2022 23:32

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) açıklamada bulundu.

Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim elimizde. Rusya ve Çin'in Batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

???????- Bir ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını??????? geri çekecek iddiası

Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.

New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.

Vucic, geçtiğimiz aylarda da 7 ülkenin Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını iptal ettiğini iddia etmişti.

???????Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.????

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Kaynak: AA

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