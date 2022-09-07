Vucic, Erdoğan'ın Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin yaptığı paylaşıma yer vererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak her zaman büyük bir onur ve ayrıcalıktır." diye yazdı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı - Son Dakika

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