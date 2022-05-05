Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i kabul etti - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i kabul etti

05.05.2022 17:37
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'i kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'i kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre ikili, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Daimi taahhüdümüz barış ve istikrarı korumaktır." diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya'nın ülkesi için en önemli ortaklardan olduğunu, meseleler üzerinde açıkça konuşulması gerektiğini ve bunun, ülkesinin Avrupa yolundaki geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'da yaşananlara da değinen Vucic, "Ukrayna ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünden bahsedenler, 1999'da Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü düşünmediler." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ise Avrupa'nın, bu bölgedeki insanların ne anlama geldiğini ve ne tür sonuçlarının olduğunu iyi bildiği bir savaşla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Putin'in saldırganlık savaşında barış, özgürlük ve toprak bütünlüğüne değer veren kişiler, bu değerleri korumak adına savaşın sonuçlarına katlanmaya ne kadar hazır olduklarını açıklığa kavuşturmalı." dedi.

Lambrecht, Sırbistan'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyor olmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'i kabul etti - Son Dakika


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