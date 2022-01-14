Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya'yı Djokovic'e "kötü muamele" yapmakla suçladı - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya'yı vizesi ikinci kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'e "kötü muamele" yapmakla suçlayarak, "Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun" dedi.

Dünyanın en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için Avustralya'ya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edilmesinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vucic, Avustralya'yı Djokovic'e "kötü muamele" yapmakla suçlayarak, "Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun" dedi.

Vucic, Djokovic hakkında alınan kararın gelecek seçimlerde oy kazanmak için yapılıp yapılmadığını sorarak, "Ahlaki meseleye geri dönüyorum. Novak'ın Melbourne'de 10'uncu kupayı kazanmasını istemiyorsanız, neden onu hemen geri çevirip vize alamadığını söylemediniz" dedi.

Bir yürütme organının yargı kararlarını değiştirmesine şaşırdığını ifade eden Vucic, "Bize hukukun üstünlüğü ilkesi hakkında vaaz veriyorlar. Sırbistan'da bir bakanın yargıçların kararlarını iptal etmesi halinde ne olacağını hayal edebiliyor musunuz" ifadelerini kullandı. Vucic, Sırbistan'ın Djokovic için savaşacağını belirterek, "Novak, biz yanınızdayız" dedi.

Avustralya Yüksek Mahkemesi'nden Djokovic'in sınır dışı edilmesine "tedbir" kararı

Avustralya Federal Mahkemesi, vizesi 2 kez iptal edilen Djokovic'in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası acil toplandı. Görüntülü konferans yoluyla yapılan duruşmada yargıç, Djokovic'in avukatları ile Sırp tenisçinin vizesini iptal eden Göçmenlikten Sorumlu Bakan Alex Hawke'un avukatı hazır bulundu. Canlı yayınlanan duruşmada Djokovic'in avukatları vize iptali kararı verilmesi nedeniyle endişelerini dile getirerek itiraz haklarını kullandı. Yapılan savunmaların ardından davayı yürüten yargıç, davanın ertelenmesine ve Novak Djokovic'in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına "tedbir" getirilmesine karar verdi.

Karara göre, Novak Djokovic bu gece gözaltına alınmayacak veya sınır dışı edilmeyecek. Ancak yarın saat 08.00'de Melbourne'deki göçmenlik yetkilileriyle bir görüşmeye katılması gerekecek. 34 yaşındaki raket ayrıca göçmenlik yetkilileri tarafından sorgulandıktan ve hukuk ekibiyle görüştükten sonra yarın gözaltına alınacak.

Dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Djokovic'in pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda oynayıp oynayamayacağı ise pazar günü yapılacak duruşma sonrası kesinlik kazanacak.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için ülkede bulunan ancak korona virüs protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin, Avustralya Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edilip vizesi geri verilmiş ardından vizesi ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edildi. Avustralya Açık'ı geçen sene kazanarak toplamda 9 kez Avustralya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da Avustralya Açık'ta en büyük favoriler arasında gösteriliyordu.

(İHA)