Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ülkelerin Kosova'yı tanımalarını isteyeceğini söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın önünde büyük bir mesele olduğunu, ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığı tanıması için Batıdan taleplerin artacağını ifade etti.

Ülkesindeki durumun giderek kötüleştiğini belirten Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kosova meselesini farklı şekilde gündeme getiren açıklamalarının" buna etkisinin olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti:

"Kosova konusunda hem uluslararası toplumun temsilcileri hem de Priştineli yetkililer ile birçok müzakere gerçekleştirdik ancak (Kosova Başbakanı) Albin Kurti, yönetimi aldığından beri, Kosova'daki Sırplara saldırılar artı."

Vucic, Rusya'nın Kosova'yı tanıyacağını düşünmediğini ifade etti.

Ülkesinin AB yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Vucic, yakında Sırbistan'da 90 günlük zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesini önereceğini söyledi.

Vladimir Putin'in Kosova açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "işgal" olarak tanımlaması üzerine Uluslararası Adalet Divanının "toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" maddesine atıfta bulunmuştu.

Putin, Kosova'nın bağımsızlığını Batılı ülkelerin tanıdığını ve bunun uluslararası mahkemenin kararı olduğunu belirterek, Kosova'nın Donbas'a örnek teşkil ettiğini söylemişti.

Sırp Medyasından Putin'e tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesi için Kosova örneğini vermesi Sırbistan'da tepkiye neden olmuştu.

Ülkede iktidara yakın gazeteler, Putin'in Guterres ile görüşmesinde, Donbas için Kosova'nın bağımsızlığını örnek göstermesini sert bir dille eleştirmişti.

Bazı yerel gazetelerde konuyla ilgili haberlere, "Putin Kosova üzerine oynuyor", "Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı", "Donbas için Kosova'yı sattı", "Kartlar açıldı, sadece menfaat", " Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar" başlıkları atılmıştı.