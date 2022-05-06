Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek

06.05.2022 22:51
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ülkelerin Kosova'yı tanımalarını isteyeceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ülkelerin Kosova'yı tanımalarını isteyeceğini söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın önünde büyük bir mesele olduğunu, ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığı tanıması için Batıdan taleplerin artacağını ifade etti.

Ülkesindeki durumun giderek kötüleştiğini belirten Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kosova meselesini farklı şekilde gündeme getiren açıklamalarının" buna etkisinin olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti:

"Kosova konusunda hem uluslararası toplumun temsilcileri hem de Priştineli yetkililer ile birçok müzakere gerçekleştirdik ancak (Kosova Başbakanı) Albin Kurti, yönetimi aldığından beri, Kosova'daki Sırplara saldırılar artı."

Vucic, Rusya'nın Kosova'yı tanıyacağını düşünmediğini ifade etti.

Ülkesinin AB yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Vucic, yakında Sırbistan'da 90 günlük zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesini önereceğini söyledi.

Vladimir Putin'in Kosova açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "işgal" olarak tanımlaması üzerine Uluslararası Adalet Divanının "toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" maddesine atıfta bulunmuştu.

Putin, Kosova'nın bağımsızlığını Batılı ülkelerin tanıdığını ve bunun uluslararası mahkemenin kararı olduğunu belirterek, Kosova'nın Donbas'a örnek teşkil ettiğini söylemişti.

Sırp Medyasından Putin'e tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesi için Kosova örneğini vermesi Sırbistan'da tepkiye neden olmuştu.

Ülkede iktidara yakın gazeteler, Putin'in Guterres ile görüşmesinde, Donbas için Kosova'nın bağımsızlığını örnek göstermesini sert bir dille eleştirmişti.

Bazı yerel gazetelerde konuyla ilgili haberlere, "Putin Kosova üzerine oynuyor", "Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı", "Donbas için Kosova'yı sattı", "Kartlar açıldı, sadece menfaat", " Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar" başlıkları atılmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ve Kosova'yı anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan ve Kosova'yı anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova'yı tanımamızı isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement