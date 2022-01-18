Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası birçok konuyu görüştüklerini belirterek, "Bütün bölgesel konularla ilgili ortak bir çözüm bulmaya çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme, 3. Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmaların imza törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Vucic, yaptığı ev sahipliği dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür ederek, ilerleyen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Belgrad'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde uluslararası, bölgesel birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Vucic, "Bütün bölgesel konularla ilgili ortak bir çözüm bulmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi istikrar ve güvenlik son derece önemli. Çünkü istikrar sağlayabilirsek orada (Bosna Hersek) çok önemli. Oradaki durumu anlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan olarak ülkeleri geçmişe değil geleceğe doğru götürmek gerektiğini düşündüklerini vurgulayarak "İstikrar ve güvenlik çok önemli. Tabii ki geçmişi bilmemiz çok önemli. Onlardan öğüt almamız çok önemli. Onu araştırmamız da çok önemli. Fakat kendi ellerimizle çok farklı ve daha iyi bir geleceği oluşturmalıyız." diye konuştu.

İlerleyen dönemde işleri en iyi şekilde devam ettireceklerini düşündüklerini kaydeden Vucic, "En yakın dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz." dedi.

Türk şirketlerin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Vucic Türk şirketlerinin, Sırbistan'daki yatırımlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, Türk şirketlerin yatırımlarıyla Saray Bosna, Banja Luka ve Belgrad'ı birbirine bağlayan otoyolun 19 kilometresinin tamamlandığına dikkati çekti.

Belgrad'da Sava Nehri üzerinde bir de köprü yapıldığına işaret eden Vucic, "Bunu da Türk şirketi yapıyor. Yakında benim çok değerli dostum Erdoğan'ı orada karşılayacağız. Orada birlikte olacağız. Ne kadar işlerin ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Geçen dönem de Novi Pazar-Tutin yoluna bakmıştık. O da 22 kilometrelik bir yol. Çok önemli o bölge için." diye konuştu.

Vucic, birçok yeni projenin gündemlerinde olduğunu ve bunlar üzerinde ilerlemelerin kaydedileceğini vurgulayarak, özellikle enerji kaynaklarının nereden alınabileceği hususuna odaklanacaklarını aktardı.

Bu görüşme dolayısıyla Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim ve kültür alanlarında mutabakat zaptları imzalandığını anımsatan Vucic, Sırbistan'daki iki şehirden İstanbul'a seferlerin yapılacağını ifade etti.

Vucic, Belgrad ile Ankara arasında yapılacak hava yolu seferleriyle de Türk iş adamlarının Sırbistan'a gitmesinin kolaylaşacağını aktararak, seferlerin açılması dolayasıyla müteşekkir olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki hava yolu seferleriyle Sırbistan halkının sadece İstanbul'u değil Ankara'yı da görme fırsatı yakalayacağına dikkati çeken Vucic, "Çünkü Ankara da çok önemli bir şehir, çok güzel bir şehir. Burada yaşayan insanların Belgrad'a gelip o güzel nehirleri görmeleri önemli. Hem Karadeniz hem de Akdeniz'i bizim insanlarımızın görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

(Bitti)