Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı - Son Dakika

DUGA Sırbistan'ın Sancak bölgesine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Duga Poljana - Pozega otoyol inşaatına resmi törenle başlandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün Sancak için tarihi olacağını belirterek, "Bu proje, Sırbistan'ın bu bölgesi için yapılan en anlamlı ve büyük projedir. Toplamda 1 milyar 700 milyon Sırp Dinarı (14 milyon 440 bin avro) yatırım yapacağız." dedi.

Vucic, "Bu proje, Belgrad ile Arilje, İvanjica, Novi Pazar (Yeni Pazar) ve Sjenica arasındaki bağlantıyı sağlayacağı için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Otoyol projesi ile vatandaşların Karadağ'a kadar kolaylıkla ulaşımını sağlama hedefleri olduğunu belirten Vucic, "Novi Pazar ve Sjenica'dan Belgrad'a olan mesafeyi 2 saate düşüreceğiz. Kimse Sırbistan'ın bu bölgesi için yapacaklarımıza inanmıyordu." ifadesini kullandı.

Yapımına resmi olarak başlanan otoyolun, Sırbistan'ın Sancak bölgesine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alacağı belirtildi.

Duga Poljana - Pozega otoyolunun 78 kilometre olduğu, bunun 27 kilometresinin köprülerden, 23 kilometresinin ise tünellerden oluşacağı ve toplamda tahminen 4 yıl süreceği kaydedildi.