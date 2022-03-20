Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı

20.03.2022 20:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı

DUGA Sırbistan'ın Sancak bölgesine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Duga Poljana - Pozega otoyol inşaatına resmi törenle başlandı.

DUGA Sırbistan'ın Sancak bölgesine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Duga Poljana - Pozega otoyol inşaatına resmi törenle başlandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün Sancak için tarihi olacağını belirterek, "Bu proje, Sırbistan'ın bu bölgesi için yapılan en anlamlı ve büyük projedir. Toplamda 1 milyar 700 milyon Sırp Dinarı (14 milyon 440 bin avro) yatırım yapacağız." dedi.

Vucic, "Bu proje, Belgrad ile Arilje, İvanjica, Novi Pazar (Yeni Pazar) ve Sjenica arasındaki bağlantıyı sağlayacağı için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Otoyol projesi ile vatandaşların Karadağ'a kadar kolaylıkla ulaşımını sağlama hedefleri olduğunu belirten Vucic, "Novi Pazar ve Sjenica'dan Belgrad'a olan mesafeyi 2 saate düşüreceğiz. Kimse Sırbistan'ın bu bölgesi için yapacaklarımıza inanmıyordu." ifadesini kullandı.

Yapımına resmi olarak başlanan otoyolun, Sırbistan'ın Sancak bölgesine yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alacağı belirtildi.

Duga Poljana - Pozega otoyolunun 78 kilometre olduğu, bunun 27 kilometresinin köprülerden, 23 kilometresinin ise tünellerden oluşacağı ve toplamda tahminen 4 yıl süreceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Yatırımcı rehberi (4) Yatırımcı rehberi (4)

cumhurbaşkanı, TEM Otoyolu, Sırbistan, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı - Son Dakika


Son Dakika
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Duga Poljana - Pozega otoyolu inşaatını başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement