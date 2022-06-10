Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Belgrad 'da görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Macar Bakan Szijjarto'yu kabul etti - Son Dakika

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