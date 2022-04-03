Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, oyunu Belgrad'da kullandı - Son Dakika

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Belgrad'da kullandı.

Seçim öncesi anketlerin en güçlü aday olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Vucic, oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olacağına inandığını belirtti.

Vucic, "İnsanların kendileri, aileleri ve çocukları için iyi bir gelecek seçeceklerine eminim. Vatandaşların devam eden ekonomik ilerlemeyi seçeceklerine inanıyorum. Duyduğum kadarıyla şimdiye kadar bir sorun yaşanmadı. Şahsen anlamlı ve önemli bir zafer beklentim var. Herkesin hak ettiğinin karşılığını alacağını düşünüyorum." dedi.

Seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde seçim ikinci tura kalacak

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlarıyla 6 milyon 500 bin olarak açıklandı.

Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek.

Seçimden önce yapılan anketler, cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyordu.

Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini ortaya koyuyordu.

Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.