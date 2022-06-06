Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü

06.06.2022 15:00

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko'yu kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko'yu kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic ve Büyükelçi Bocan-Harcenko'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bazı ülkelerin uçağına hava sahası engeli koyması nedeniyle iptal olan Sırbistan ziyareti hakkında konuştuğu belirtildi.

Bocan-Harcenko'nun ziyaretin iptal sebebinin bazı ülkelerden hava sahası izni alınamaması olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Vucic'in görüşmede, Lavrov'un ziyaretinin iptal olmasından duyduğu memnuniyetsizliği ve ülkesinin "her şeye rağmen" siyasi kararlar almada bağımsızlığını koruyacağını, tüm ülkelerle geleneksel dostluk ilişkilerini muhafaza ederek Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyeceğini dile getirdiği kaydedildi.

Vucic'in tüm dünya için "barış, iş birliği ve diyalog" dilediği belirtildi.

Öte yandan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile Rus mevkidaşının görüşmesinin kısa sürede gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi ile görüştü

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Kaynak: AA

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