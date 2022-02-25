Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmaz" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmaz"

25.02.2022 22:57
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmaz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını söyledi.

Vucic, Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili kararları duyurdu.

Bu günlerin özellikle Sırbistan için zor günler olduğunu ve çok sayıda baskı olduğunu belirten Vucic,"Uluslararası hukuka saygı göstererek konumumuzu güçlendirecek ve Sırbistan vatandaşlarının çıkarlarını koruyacak kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına tam destek verdiğini belirten Vucic, "Sırbistan, bölgede barışı korumak için anayasasının ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Vucic, Ukrayna halkına tüm insani yardımları sağlayacaklarını belirterek, "Ukrayna'daki Sırp vatandaşlarını korumak için gereken önlemleri alacağız. Doğu Avrupa'daki çatışmalara katılacak herkese yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten Vucic, "Sırbistan'ın kendi çıkarlarını koruması önceliklidir. Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmayacaktır." dedi.

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Kaynak: AA

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