Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Sırbistan NATO'ya girmeyecek" - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Sırbistan NATO'ya girmeyecek"

14.03.2022 22:47
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Sırbistan NATO'ya girmeyecek"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO'ya üye olmayacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO'ya üye olmayacağını söyledi.

Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Vucic, burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan NATO'ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız." ifadesini kullandı.

Vucic, "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek, "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız." dedi.

Sırbistan'ın 3 Nisan'daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunun altını çizen Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıp almak istemediğiniz." diye konuştu.

Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 3 Nisan'da

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Sırbistan'da yapılacak seçimlerde, iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisi'nin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği belirtilmişti.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic kazanmıştı.

Ülkede, Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Sırbistan NATO'ya girmeyecek' - Son Dakika


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