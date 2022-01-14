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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı

14.01.2022 17:41
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'e Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna Hersek'teki kurumların çalışmasına katkıda bulunması çağrısında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'e Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna Hersek'teki kurumların çalışmasına katkıda bulunması çağrısında bulundu.

Belgrad'da Dodik ile bir araya gelen Vucic, Bosna Hersek'te son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırp Cumhuriyeti entite yetkililerine Sırp halkının çıkarlarını, Bosna Hersek'te barış ve huzuru korumaları yönündeki tavsiyelerini dinlemeleri, kurumların çalışmasına katkıda bulunmaları çağrısı yaparak, "Dodik ve Sırp Cumhuriyeti entite yetkilerinden ricam, alacakları kararlarda Sırp halkını ve entitenin çıkarlarını göz önünde buldurmalarıdır." dedi.

Vucic, ABD'nin Dodik'i hedef alan yaptırımlarını da eleştirerek, "Bu tür yaptırımlar, Bosna Hersek'teki üç millet ve iki entite arasındaki ilişkiler başta olmak üzere tüm bölgede huzuru bozacak adımlardır." diye konuştu.

Dodik'in de görüşmede yasadışı "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına gelen tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, "Sırp Cumhuriyeti entitesine ve Sırp halkına karşı medya üzerinden karalama kampanyası yürütüldüğünü" savunduğu belirtildi.

Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen yapılan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015'te dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banja Luka'da yasa dışı kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı - Son Dakika
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