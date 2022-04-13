Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Kosova ve Karadağ'a tepki Açıklaması - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Kosova ve Karadağ'a tepki Açıklaması

13.04.2022 15:40
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Kosova ve Karadağ'a tepki Açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ve Karadağ liderlerine seslenerek "Sırbistan'ı rahat bırakın ve yalan söylemeyin.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ve Karadağ liderlerine seslenerek "Sırbistan'ı rahat bırakın ve yalan söylemeyin." dedi.

Sırbistan'ın savunma silahları aldığına dair yapılan haberlerin üzerine Kosova ve Karadağ'dan gelen yorumlara tepki gösteren Vucic'in, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden konuya ilişkin değerlendirmesinin bulunduğu videosu yayımlandı.

Vucic, Sırbistan'a karşı açık nefretin Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'ten geldiğini, hedeflerine ulaşmak için yalan söyleyip kendilerini "kurban", Sırbistan'ı ise "saldırgan" göstermeye çalıştıklarını belirterek "Hava sahamızı korumak ve roketleri durdurmak için yapılmış bir sistemle Priştina ve Podgoritsa'ya nasıl zarar verebileceğimizi kendilerine bile açıklayamıyorlar." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın, NATO ülkesi olmasa bile NATO'nun koruması altındaki bölgeyle çevrili olduğuna dikkati çeken Vucic, "Legal, meşru ve açık şekilde FK-3 ya da HQ-22 hava savunma sistemlerini alıp, Çin ve Rusya ile müttefik olarak bölgede barışı tehdit ettiğimizi iddia ediyorlar." dedi.

Vucic, bu tepkilerle Sırbistan'a zarar verilmek istendiğine işaret ederek "Sırbistan'ın her zaman zayıf ve suçlu olmasını istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın barış ve istikrarı koruyacağını vurgulayan Vucic, "Onların suç, yozlaşma ve ekonomik problemleri var. Onlara baksınlar, Sırbistan'ı rahat bıraksınlar, yalan söylemesinler." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın yolunu ancak halkının çizeceğini belirterek "Bize kızmayın ve affedin. Ülkemizi kendimiz korumaktan çok gururluyuz, başkaları gibi NATO'nun korumasını istemiyoruz." dedi.

Kurti ve Djukanovic, Sırbistan'ın silahlanmasına tepki göstermişti

Kosova Başbakanı Kurti, Priştina'da yaptığı basın toplantısında, "Bana öyle geliyor ki; Sırbistan aynı anda 3-4 yerde olamayacağını anladığı için panik içinde. Yalnız bırakılabileceği için kendini güçlendirmeye çalışıyor. Sırbistan'ı silahlandırmaya devam etmek bölge ve Kosova için zararlı ama yalnız kalma korkusunun da bir göstergesidir." ifadesini kullanmıştı.

Endişeli ve dikkatli olduklarını ama korkmadıklarını vurgulayan Kurti, "Sırbistan'ın Kosova sınırı boyunca 44 askeri üssü ve 42 hücum kapasiteli askeri üssü olduğunu biliyoruz, buna rağmen NATO'da olmasak da NATO yanımızda." görüşünü dile getirmişti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Sırbistan'ın silahlanıyor olması bölgede bir risk oluşturuyor ve bu durumdan tedirginiz." ifadesine yer vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Kosova ve Karadağ'a tepki Açıklaması - Son Dakika


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