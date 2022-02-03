Üye Girişi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tenisçi Novak Djokovic'i kabul etti - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tenisçi Novak Djokovic'i kabul etti

03.02.2022 14:04
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tenisçi Novak Djokovic'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tenisçiyi kabul eden Vucic, yaptığı açıklamada "Djokovic'e ülkesini yücelttiği ve Sırp halkını çok iyi bir şekilde temsil ettiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sırp halkının her zaman Djokovic'in arkasında olduğunu belirten Vucic, "Djokovic'in Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için verdiği mücadele takdire şayandı." dedi.

Djokovic'in Avustralya vizesinin iptal edildiği dakikadan itibaren kendisiyle irtibat halinde olduğunu aktaran Vucic, "Novak'a 'geri dön, Sırbistan seni bekliyor' dememe rağmen, geri dönmedi ve yaptığı sporu ülkemiz için yaptığını bir kez daha ispatladı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic'e destekleri ve arkasında durduğu için teşekkürlerini ileten Djokovic, "Cumhurbaşkanımız süreci politik yollarla çözmek için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Djokovic, "Başta Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olmak üzere tüm Sırbistan halkının desteklerinden çok mutluyum. Tüm Sırp ve bölge halkının desteğini kendimle hissettim." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki olumsuz süreçte Sırbistan'ın desteğinin, Sırp halkına olan bağlılığını artırdığını belirten Djokovic, "Destekleri için herkese bir kez daha kalpten teşekkür ederim." dedi.

Djokovic'in Avustralya vizesi iptal edilmişti

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Avustralya, Sırbistan, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tenisçi Novak Djokovic'i kabul etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a yeniden geliyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
13:27 Donarak ölen göçmen sayısı yükseliyor! Son rakam 19
13:26 Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tenisçi Novak Djokovic'i kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement