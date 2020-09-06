Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle gündem oldu - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Trump'a verdiği tepkiyle gündem oldu
Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptığı sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu.
Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptığı sırada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi gündem oldu. Şaşkın bir ifadeyle anlaşmada Kudüs maddesini arayan Vucic'in İsrail maddesinden haberi olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'yi ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek verdi. Trump, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. Trump konuya ilişkin açıklama yaptığı esnada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in tepkisi ise dünya gündemine oturdu. Görüntülerde Vucic'in Trump'ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdiği görüldü. Vucic'in Kudüs maddesinden haberi olmayarak anlaşmayı imzaladığı iddia edildi. - WASHINGTON
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