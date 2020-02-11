Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Belgrad'da Vucic'i makamında ziyaret eden Bilgiç'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu teslim ettiği bildirildi.

Erdoğan'ın Vucic'e gönderdiği mektupta, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi seviyesine ulaştığına dikkat çekilerek, Erdoğan'ın, Türkiye'nin desteğiyle yapılan ve bölgede dostluk ve refah projesi şeklinde değerlendirilen Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Vucic, Erdoğan'ın gönderdiği mektuptan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile ilişkilerinin bölge barış ve istikrarı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılması planlanan yatırımların da ele alındığı ifade edildi.