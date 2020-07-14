Sırbistan'da "15 Temmuz" konulu dijital resim sergisi açıldı - Son Dakika

Sırbistan'da "15 Temmuz" konulu dijital resim sergisi açıldı

Balkan ülkesi Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital resim sergisinin açılışı yapıldı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital resim sergisinin açılışı yapıldı.

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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği iş birliğinde Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikle, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı geceye dair fotoğraflardan oluşan sergi, Sırpça ve Türkçe olarak ziyarete açıldı.

Yıl boyunca sanal ortamda ziyaret edilebilecek sergi öncesinde, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile çevrim içi toplantı yapılarak serginin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmasının en güzel örneği olduğunu belirterek, yıllar geçse de Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği azmin, kararlılığın ve dik duruşun her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Bilgiç, Sırbistan'da her yıl farklı etkinliklerle Türk milletinin bu onurlu duruşunu andıklarını kaydederek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinlikleri dijital ortama taşıdıklarını ifade etti.

Bu arada, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde yine dijital ortamda etkinlik düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için de hatim duası okundu.

Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da '15 Temmuz' konulu dijital resim sergisi açıldı - Son Dakika
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