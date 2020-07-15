Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu - Son Dakika
Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu
Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde yine dijital ortamda etkinlik düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için de hatim duası okundu.
Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde yine dijital ortamda etkinlik düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için de hatim duası okundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.07.2020 02:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu - Son Dakika