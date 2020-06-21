Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında - Son Dakika
Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında
Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğini de yürüten Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da oyunu kullandı.
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21.06.2020 23:55:44. #1.13#
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