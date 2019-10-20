Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Başkent Belgrad'daki Fuar Merkezinde, "Harf Düşünceye Eşittir" sloganıyla açılan fuarda, yaklaşık 500 yayınevi stant açarken, kitapseverler, fuarın bu yılki onur konuğu Mısır'ın edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Mısırlı yazar Haitam Al Haj Ali, burada yaptığı konuşmada, kitapların insanları birbirine bağladığını belirterek, Mısır ve Sırbistan arasında kurulacak dostluk köprüsünün bir ayağının edebiyat olması temennisinde bulundu.

Çalıştay ve seminerlerin de düzenleneceği fuar, 27 Ekim'de sona erecek.