Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü
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Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü

2 saat önce

Sırbistan'ın kuzeyindeki Zrenjanin şehri yakınlarında bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü, System.String[]
Sırbistan'ın kuzeyindeki Zrenjanin şehri yakınlarında bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Ülke medyasındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ecka Havaalanı yakınlarında gösteri uçuşu yapan "Zlin 526 F" model akrobasi uçağı yere çakıldı, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Yerel saatle 08.30'da meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu arada, yerel medyadaki haberlerde de uçağın pilotunun, Sırbistan'ın en tanınmış akrobasi pilotlarından ve aynı zamanda Zrenjanin Havacılık Kulübü Başkanı Vladimir Bulat olduğu ifade edildi.
Sırbistan Karadağ, Sabah, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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