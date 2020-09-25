Sırbistan'da askeri uçak düştü - Son Dakika

Sırbistan'da askeri uçak düştü

Sırbistan'ın batısındaki Loznica şehri yakınlarında MiG-21 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada pilotlardan ikisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Sırbistan'da askeri uçak düştü, System.String[]

Sırbistan'ın batısındaki Loznica şehri yakınlarında MiG-21 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada pilotlardan ikisinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki pilotun kazada yaşamını yitirdiği belirtilerek, Bakanlık olarak aile bireylerine haber verilmesinin ardından pilotların kimliklerinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yayınladığı başsağlığı mesajında, "Yaşanan trajedi sonucu aileler sevdiklerini kaybetti. Vatansever ve profesyonel bireylerden oluşan ordumuz da özveriyle çalışan kahramanlarını kaybetti. Çok üzgünüm." sözlerine yer verdi.

Bu arada, uçağın evinin bahçesine düşmesi sonucu başından, göğsünden ve kolundan yaralanan bir kişinin de Loznica'daki hastanede tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic de kazanın meydana geldiği Brasina köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, düşen uçağın hareket etmeden önce tüm kontrollerinin prosedürlere uygun olarak yapıldığı ve uçmasına hiçbir engel bulunmadığı ifade edildi.

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da askeri uçak düştü - Son Dakika

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