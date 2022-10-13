Sırbistan'da asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sırbistan'da asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

13.10.2022 14:24
Sırbistan'da asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'ın batısındaki Cacak'a bağlı Ovcar Kaplıcaları'nda bulunan asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın batısındaki Cacak'a bağlı Ovcar Kaplıcaları'nda bulunan asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Bosna Hersek'ten Sırbistan'a gelen 2 tur otobüsünün Ovcar'da mola verdiği, 50'den fazla yolcunun Batı Morava Nehri üzerindeki asma köprüde yürüyüşe çıktığı belirtildi.

Ağırlığa dayanamayan asma köprünün halatlarının koptuğu ve yolcuların nehre düştüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı, yaralıların Cacak Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İlk yardım ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan'da asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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