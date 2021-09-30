Sırbistan'da Balkan Tekstil Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye'den firmaların da katıldığı Balkan Tekstil Fuarı başladı.

Belgrad Fuar Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda Türkiye'nin yanı sıra Slovenya ve Sırbistan'dan gelen katılımcılar, 3 gün boyunca ziyaretçilere tekstil sektörünün yeniliklerini tanıtacak.

Fuar organizatörlerinden Meridyen Uluslararası Fuarcılık Proje Direktörü Emre Akçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 21 Türk firmasının bulunduğunu ifade ederek, Slovenya ve Sırbistan'dan da 7'şer firmanın fuara katıldığını söyledi.

Fuara katılan firmalardan Gap Pazarlama Genel Müdürü Onur Yüksel de Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yaptıklarını söyleyerek, "Bu fuarda bulunmamızın sebebi bu bölgedeki pazarı anlamak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra oluşacak fırsatları değerlendirmek ve Türk tekstilini tanıtmak." dedi.

Fuara aşı kartı, negatif PCR veya antijen testiyle giriş yapılabiliyor.