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Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor - Son Dakika

Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor

14.08.2021 16:10
Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor, System.String[]

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde "Barış Oku" isimli bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde "Barış Oku" isimli bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor.

Sancak Oyunları ve Sancaklı Okçular Derneği tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) ve Novi Pazar ile Tutin belediyelerinin destekleriyle düzenlenen, 13 Ağustos'ta başlayan ve 15 Ağustos'ta sona erecek yarışmaya, Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan da yarışmacılar katılıyor.

Novi Pazar Kalesi'nde düzenlenen etkinliğin açılış programına katılan Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, okçuluğun geleneksel bir spor dalı olduğuna işaret ederek, Türk okçuluğuna olan ilginin Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte arttığını söyledi.

Genç sporcuların bu gibi etkinliklerde üstün başarı sergilemeleri temennisinde bulunan Başol, Boşnak asıllı Türk milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandığını anımsattı.

BNV Başkanı Jasmina Curic de söz konusu yarışmanın, Sancak'ta farklı kültürlerin bir arada, barış içerisinde yaşayabileceğinin göstergelerinden biri olduğunu belirterek barışa katkı sağlayan tüm projeleri destekleyeceklerini ifade etti.

Sancak Okçuluk Kulübü Başkan Yardımcısı Amar Muratovic ise okçuluk faaliyetlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonra başladıklarını aktararak, "O yıl okçulukla ilgilenenler için başkent Belgrad'ın yanı sıra Novi Pazar, Sjenica ve Tutin'de eğitim programları düzenlemeye başladık." dedi.

Okçuluğun pahalı bir spor olmadığının altını çizen Muratovic, gerekli ekipmanın genellikle Türkiye'den tedarik edildiğini söyledi.

Belgrad YEE'de geleneksel Türk okçuluğu eğitmeni olarak görev yapan İrena Maodus da geçmişte cimnastik, voleybol ve kick boks gibi sporlarla uğraştığını ancak Türkçe öğrendikten sonra okçuluğa merak sardığını anlattı.

Okçuluk Vakfında eğitim alan Maodus, "Ok ve yayı bir kez elime aldıktan sonra bir daha bırakamadım. Bu hem erkek hem de kadınların uğraşabileceği bir spor dalı. Okçuluk için öncelikle sakin olmak, zihnini ve gücünü kontrol etmek gerekiyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor
Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor
Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor
Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor
Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor

Sırbistan, Okçuluk, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sırbistan'da bölgesel okçuluk yarışması düzenleniyor - Son Dakika Spor


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