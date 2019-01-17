Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Bulunan Putin'e 'Paşa' İsimli Şar Köpeği Hediye Edilecek

Sırbistan'da Bulunan Putin'e 'Paşa' İsimli Şar Köpeği Hediye Edilecek

1 saat önce

Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan'da Bulunan Putin'e 'Paşa' İsimli Şar Köpeği Hediye Edilecek, System.String[]
Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç tarafından resmi törenle karşılandı. 2 günlük Sırbistan ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak olan Putin, Vuçiç ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada; sıcak karşılamalarından dolayı Sırbistan vatandaşlarına teşekkürlerini iletti. Putin: "Sırbistan'a yaptığım ziyaret kapsamında iki dost ülke arasındaki sıkı ilişkileri ele aldık ve bundan böyle yapacağımız çalışmaları görüştük" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç de, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve Rusya'nın maddi ve manevi her türlü destekte bulunmalarından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Rusya'nın güvenilir ortağı olmalarının da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Putin'in kendisini evinde gibi hissetmesinden dolayı teşekkür eden Vuçiç, Sırp ve Rus ilişkilerinin daha fazla gelişmesinden yana olduklarını ve Sırbistan'ın bağımsızlığına destekte bulunmalarından dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Rus lider Putin'e 'Paşa' isimli Şar köpeği hediye edilecek

Sırbistan'a bugün yaptığı resmi ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak olan Rus lider Putin'e, Şar köpeği olarak bilinen bir köpek hediye edilecek. 'Paşa' isimli köpeğin resmi ve evrakları basında geniş yer aldı.

Haradinay: Rus varlığı Balkanları istikrarsızlaştırıyor

Rus lider Putin'in Sırbistan'a yaptığı resmi ziyaretle ilgili Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Rusya'nın aktif varlığının Balkanları istikrarsızlaştırdığını, ABD ve NATO'nun bu bölgede barış anlamına geldiğini' yazdı. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Sırbistan Karadağ, Vladimir Putin, Dünya
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