Sırbistan'da çevrecilerin protestoları devam ediyor - Son Dakika
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Sırbistan'da çevrecilerin protestoları devam ediyor

19.03.2022 20:03
Sırbistan'da çevrecilerin protestoları devam ediyor

Sırbistan'ın Niş şehrinde 30 Ocak'tan bu yana lityum ve bor madenciliğinin yasaklanmasını isteyen çevreciler protestolarını sürdürüyor.

Sırbistan'ın Niş şehrinde 30 Ocak'tan bu yana lityum ve bor madenciliğinin yasaklanmasını isteyen çevreciler protestolarını sürdürüyor.

Niş'te toplanan çevreciler, "Sırbistan'da yeni maden ocaklarına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, "Sırbistan satılık değildir" şeklinde sloganlar attı.

Başta "Hareket et-Değiştir" adlı dernek üyeleri olmak üzere, ülkenin birçok şehrinden protestocuların katıldığı gösteride, Sırbistan'da açılması planlanan 70 yeni maden ocağına izin verilmemesi istendi.

Hareket et-Değiştir Derneğinin sözcüsü Savo Manojlovic, protestoların devam edeceğini vurgulayarak, "Lityum ve bor madenciliğini tamamen yasaklanması için elimizden geleni yapacağız. Bu şekilde, Sırbistan'ı ekolojik yıkımdan kurtaracağız." dedi.

Göstericiler tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Millet Meclisi'nin, madencilik ile ilgili kanun çıkarması için 90 gün içerisinde 30 bin imza toplanması gerektiği ve Niş şehrinde imza toplama noktalarının oluşturulacağı ifade edildi.

Belgrad'da çevrecilerden Cumhurbaşkanlığı binası önünde çadırlı protesto

10 Şubat'ta, geceyi Cumhurbaşkanlığı binası önündeki parkta kurdukları çadırlarda geçiren çevreci protestocular tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan hükümetini, lityum ve bor arama ve işletmesini yasaklayan bir yasayı kabul etmeye ikna etmek için protestolarımıza önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." denilmişti.

Başkent Belgrad'da çevre protestoları devam etmişti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 15 Şubat'ta Devlet Günü vesilesiyle madalya dağıttığı sırada, Cumhurbaşkanlığı binasının çevresi protestocular tarafından 2 saat boyunca trafiğe kapatılmıştı.

Lityum ve bor madenciliğinin yasaklanmasını isteyen çevreci protestocular, "Verilen madalyaları değil, madalyaların bu ödülü sunmaya layık olmayan Vucic tarafından veriliyor olmasını protesto ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Madencilik ile ilgili kanun çıkmaması durumunda, özel şirketlerin lityum ve bor araması yapmaya ve işletmesine devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum hem hava hem de çevre kirliliğine sebep oluyor. Hükümet buna karşı harekete geçmeli." ifadelerine yer verilmişti.

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Madencilik, Sırbistan, Protesto, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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