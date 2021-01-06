- Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı - Son Dakika

- Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
06.01.2021 20:12
- Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı Sırbistan'da Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile Covid-19 karşı aşılamalar başladı.
- Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
MOSKOVA - Sırbistan'da Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile Covid-19 karşı aşılamalar başladı.
Korona virüs salgını ile mücadele de birçok ülkede aşılamalar başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş verdiği aktarıldı. Sırbistan'a ilk aşı dozlarını geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta teslim aldığı ve aşılama kampanyasına bugün başladığı belirtildi. Sputnik V'in faz 3 deneme sonuçlarına göre yüzde 91,4 etkinlik oranına sahip, Covid-19'a karşılı etkili bir aşı olduğu belirtilmişti.
Son Dakika Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Sergen Yalçın, Rize maçında oynamak isteyen Aboubakar'ı ilk 11'e aldı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildi Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu