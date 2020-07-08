Sırbistan'da Covid-19 tedbirleri protesto edildi, hükümetten geri adım sinyali geldi - Son Dakika

Sırbistan'da Covid-19 tedbirleri protesto edildi, hükümetten geri adım sinyali geldi

Sırbistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanması, protestoların fitilini ateşledi.

Sırbistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanması, protestoların fitilini ateşledi. Sırbistan hükümeti, şiddet olaylarının ardından sokağa çıkma yasağının uygulanmayabileceğini duyurdu.

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Sırbistan'da yeni tip korona virüs salgınında vaka sayısının artışa geçmesi üzerine hükümet tarafından alınan yeni tedbirler, tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hafta sonu sokağa çıkma yasağını yeniden başlatılacağını duyurdu. Başkent Belgrad'da gece saatlerinde binlerce kişi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına karşı protesto gerçekleştirdi. Gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, parlamento binasına girmeye çalıştı. Sırp polisi 6 saatten fazla süren çatışmalarda 23 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebiç, 43 polis memuru ile 17 göstericinin de yaralandığını duyurdu.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM SİNYALİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan şiddet olaylarının ardından söz konusu tedbirleri geri çekebileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Vuciç, tedbirin ülke çapında acil bir durum ilan edilmeden uygulanamayacağını açıkladı. Karantina uygulamasını destekleyen Vucic, "Büyük olasılıkla sokağa çıkma yasağı olmayacak" dedi.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 341'e, toplam vaka sayısı ise 17 bin 76'ya yükseldi.

(İHA)

Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Covid-19 tedbirleri protesto edildi, hükümetten geri adım sinyali geldi - Son Dakika
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