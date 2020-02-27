Sırbistan'da depremzedeler için toplanan yardım, Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
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Sırbistan'da depremzedeler için toplanan yardım, Türkiye'ye gönderildi

6 saat önce

Sırbistan'daki Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) yetkilileri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için topladıkları yardımı Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e teslim etti.

Sırbistan'daki Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) yetkilileri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için topladıkları yardımı Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e teslim etti.

Başkent Belgrad'daki büyükelçiliği ziyaret eden TUMED yetkilileri, 28 Ocak'ta başlattıkları yardım kampanyasına bine yakın kişinin katıldığını belirtti.

Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde toplanan yardıma ilişkin, "Sancaklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ocak ayında yaşanan depremde, Türkiye bir sınav verdi." ifadelerini kullandı.

Teslim alınan yardımın Türkiye'ye gönderildiğini söyleyen Bilgiç, depremzedelerin yanında bulunan Sırbistan'a teşekkürlerini iletti.

TUMED Başkanı Nazim Licina da Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yardım kampanyasını başlattıklarını anımsatarak, "Kampanyaya Sancak'ta Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen okullardaki öğrenci ve öğretmenlerden de destek geldi." dedi.

Licina, Türkiye'nin, Sırbistan'ın zor zamanlarında her zaman yanında bulunduğunu kaydetti.

Sırbistan'da depremzedeler için toplanan yardım, Türkiye'ye gönderildi

Sırbistan Karadağ, Malatya, Belgrad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:21 Kaynak: AA
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