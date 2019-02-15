Sırbistan'da Devlet Günü Kutlanıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Devlet Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine sağladığı katkı dolayısıyla devlet nişanı takdim edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Devlet Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine sağladığı katkı dolayısıyla devlet nişanı takdim edildi.



Sırbistan'ın gelişimine katkı sağlayan isim, topluluk ve kurumlara devlet madalyası ve nişanı takdim edilen törene, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Borisov'un yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Sırp bakanlar ve davetliler katıldı.



Vucic, burada yaptığı konuşmada, dışarıdan gelen baskılara boyun eğmemek adına cesarete ve Sırbistan'ın geleceği için en iyi kararları almak adına bilgeliğe ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.



Sırbistan'ın 215 yıl önce olduğu gibi bugün de büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Vucic, "Yolumuzu belirleyen değerlerimiz özgürlük, barış, eşitlik ve sevgidir." dedi.



Sırp lider, devlet madalyası ve devlet nişanına layık görülenlerin, özverili çalışmalarıyla Sırbistan'ın değerleri doğrultusunda daha iyi, daha başarılı, daha mutlu ve daha modern olmasına katkı sağladıklarını ifade etti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine sağladığı katkı dolayısıyla devlet nişanı takdim edilen Borisov da Sırbistan'ın Avrupa'nın ayrılmaz parçalarından biri olduğuna dikkati çekerek, Sırbistan'a yakın zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi olması temennisinde bulundu.



Sırbistan'ın doğru yolda ilerlediğini vurgulayan Borisov, "Bazen karar vermek çok zor olsa da toplumda sevgi, barış ve dostluğun hüküm sürmesi kadar güzel bir şey yoktur." diye konuştu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Devlet Günü dolayısıyla Sırp mevkidaşlarına tebrik mesajı gönderdi.

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