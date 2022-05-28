Sırbistan'da "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" yapıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle zincir toplantılar olarak organize edilen çalıştayın açılışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, RTÜK ile birlikte dijital çağda Türkiye'nin edindiği tecrübeleri başka ülkelere anlatmak için bir yola çıktıklarını ifade ederek, "Bir kültür diğer bir kültürün zıttı veya alternatifi değil, aksine tamamlayıcısıdır. Dünyanın 65 noktasında farklı sorunlara farklı çözümler üretildiğini görüyoruz." dedi.

Dijital çağda Türkçeyi başka kültürlerle buluşturmak ve bu çağa hazırlıksız yakalanmamak adına böyle bir çalıştay düzenlediklerini söyleyen Ateş, bilim insanlarının yeni ufuklar açmak için çalıştay boyunca sunum yapacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da Türkiye'nin Sırbistan ile ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, "Sırbistan'daki fabrikalarımız istihdama ciddi anlamda katkı sağlıyor. Karşılıklı turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz." dedi.

Çalıştay kapsamında Türkçenin teknolojik gelişmelerle birlikte medyaya nasıl aktarıldığının ele alınacağını ifade eden Aksoy, "Bugün Sırbistan'da hemen hemen her evde Türkçe dizi izleniyor. Bunun bir nedeni yüzyıllar boyunca beraber yaşamamıza bağlıyorum. Medya içeriğinin aktarımı da önemli." diye konuştu.

Uluslararası akademik paylaşımların gerçekleştirildiği çalıştay büyük ilgi görürken etkinlik, ülke genelindeki gençleri bir araya getirdi.

Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Viyana ve Kazablanka'nın ardından Belgrad'da yapılan çalıştayda, "Dijital Çağda Medya, Türk Dili ve Metaverse Etkisi", "Dijital Çağda Türkçe Öğrenmek", "Dijital Çağda Yeni İletişim Yolları", "Dijital Çağda Sosyal Medyanın Gücü" ve "Metaverse Etkisi" konulu oturumlar düzenlendi.