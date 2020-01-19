Sırbistan'da Epifani Bayramı - Son Dakika

Sırbistan'da Epifani Bayramı
6 saat önce
Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:05 Kaynak: AA
Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başkent Belgrad'da düzenlenen törende, Tuna Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 200'den fazla katılımcı yarıştı.
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