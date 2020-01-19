Sırbistan'da Epifani Bayramı - Son Dakika
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Sırbistan'da Epifani Bayramı

6 saat önce

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başkent Belgrad'da düzenlenen törende, Tuna Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 200'den fazla katılımcı yarıştı.

Sırbistan'da Epifani Bayramı

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:05 Kaynak: AA
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