Sırbistan'da Epifani Bayramı - Son Dakika

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başkent Belgrad'da düzenlenen törende, Tuna Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 200'den fazla katılımcı yarıştı.