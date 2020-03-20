Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı

7 saat önce

Sırbistan'ın Tutin şehrinde ezan okuyan müezzin, cemaatle namazın askıya alınması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı, System.String[]

Sırbistan'ın Tutin şehrinde ezan okuyan müezzin, cemaatle namazın askıya alınması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle çok sayıda ülkede virüse karşı alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Karar sonrası camiler boş kalırken, Sırbistan'in Tutin şehrinde bir müezzin ezan okurken gözyaşlarına hakim olamadı. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:25:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]