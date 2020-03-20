- Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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- Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı
7 saat önce
- Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı Sırbistan'ın Tutin şehrinde ezan okuyan müezzin, cemaatle namazın askıya alınması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.
- Sırbistan'da ezan okuyan müezzin gözyaşlarına hakim olamadı
BELGRAD - Sırbistan'ın Tutin şehrinde ezan okuyan müezzin, cemaatle namazın askıya alınması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle çok sayıda ülkede virüse karşı alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Karar sonrası camiler boş kalırken, Sırbistan'in Tutin şehrinde bir müezzin ezan okurken gözyaşlarına hakim olamadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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