Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da geleneksel "bayram sofrası" kuruldu
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Sırbistan'da geleneksel "bayram sofrası" kuruldu

1 saat önce

NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde geleneksel hale gelen bayram sofrası etkinliği bu yıl da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Sırbistan'da geleneksel
NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde geleneksel hale gelen bayram sofrası etkinliği bu yıl da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.
Sırbistan İslam Birliği ve Vojvodina Müftülüğü tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Açık Kalplerin Sokağı-Bayram Sofrası" etkinliği kişiyi aynı sofrada buluşturdu.
Şehir merkezinde kurulan bayram sofrasına katılan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, bayram sofrasının farklılıkları ortadan kaldırdığını ve dostluk köprülerini inşa ettiğini belirterek, etkinliğin bu yıl da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu anlattı.
Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, tüm dünyaya barış ve dostluğun hakim sürmesi temennisinde bulundu.
Bayram sofrası etkinliğinde, konuklara börek ve baklava ikram edilirken, Novi Sad'ın ilahi grubu da sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Güncel
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