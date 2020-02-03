Sırbistan'da genel ve yerel seçimler 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Sırbistan'da genel ve yerel seçimler 26 Nisan'da yapılacak

7 saat önce

Sırbistan'da genel ve yerel seçimlerin 26 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Sırbistan'da genel ve yerel seçimler 26 Nisan'da yapılacak, System.String[]

Sırbistan'da genel ve yerel seçimlerin 26 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nikola Selakovic, ülke medyasına yaptığı açıklamada, daha önce seçimler için 19 ya da 26 Nisan seçeneklerini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 26 Nisan'da karar kıldığını belirtti.

Selakovic, halka sandığa gitme ve bir kez daha demokrasiden yana oy kullanma çağrısında bulundu.

Sırbistan'da son olarak 2016'da yapılan genel seçimi, Aleksandar Vucic'in genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazanmıştı.

250 sandalyeli Sırbistan Meclisine, yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekillerinin yanı sıra azınlık kontenjanından seçilen isimler girebiliyor.

Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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