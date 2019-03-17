Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestoda Olay

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestoda Olay

1 saat önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericilerin devlet televizyonu binasına girmesi üzerine, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestoda Olay, System.String[]
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericilerin devlet televizyonu binasına girmesi üzerine, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Bu hafta 15'incisi düzenlenen protestoya katılmak üzere başkent sokaklarına akın eden göstericiler, muhalefet liderleriyle birlikte Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi.

Binaya girenler arasında bulunan Sırp milliyetçisi "Dveri" Hareketi Başkanı Bosko Obradovic, RTS üzerinden 5 milyondan yalnızca biri protestosuna katılanların taleplerini duyurmak istediklerini söyledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldıkları binanın tüm çıkışları kapatılırken göstericilerin, binanın camlarını kırdıkları belirtildi.

İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de yaptığı açıklamada, binanın önünde toplanan kalabalığa sessiz ve olaysız dağılma çağrısında bulunurken gazetecilere tehditler savuran göstericilere uyarıda bulundu.

Stefanovic, RTS binasına giren bazı göstericilerin içerideki gazetecilerden bazılarını darbettiğini savunarak olaylara karışan herkesin adalet karşısında hesap vereceğini belirtti.

Polis, binaya giren göstericileri dışarı çıkarırken bina önünde toplanan kalabalık, "(Cumhurbaşkanı) Vucic'i tutuklayın" sloganları attı.

Göstericiler geçen hafta da RTS binasının çıkışını kapatarak binanın kapılarına üzerinde Aleksandar Vucic'in fotoğrafının ve "yalancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler asmıştı.

Başkentte "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen protestoya, Pirot, Brus, Aleksandrovac, Smederevska Palanka, Jagodina ve Kragujevac şehirlerinden de destek geldi.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 15 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Belgrad, Polis, Hükümet, Sırbistan Karadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 02:35:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestoda Olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]