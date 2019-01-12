Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

47 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 6 hafta önce başlayan, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, bu hafta da devam ediyor.

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor, System.String[]
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 6 hafta önce başlayan, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, bu hafta da devam ediyor.

Bu hafta altıncısı düzenlenen protestoya katılan on binlerce gösterici, Sırbistan ve eski Yugoslavya bayraklarının yanı sıra "Halkın yanındayız", "5 milyon kişiyiz", "Uyan Sırbistan" yazılı dövizler taşıdı.

Protesto, dün binlerce kişinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Nis şehrinde de düzenlenmişti.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, altı hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:43 Kaynak: AA

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