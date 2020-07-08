Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (3) - Son Dakika

Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (3)

Sırbistan'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışın ardından dün açıklanan yeni tedbirlere tepki amacıyla başkent Belgrad'da düzenlenen protestoda, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Sırbistan'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışın ardından dün açıklanan yeni tedbirlere tepki amacıyla başkent Belgrad'da düzenlenen protestoda, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Belgrad'da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, binaya zorla girmeye çalışınca polis müdahalesi ile karşılaştı.

Meclis önündeki emniyet güçleri, kendilerine sert cisimler atan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verince, göstericiler meclis önünden şehrin farklı bölgelerine dağıldı.

Meclis etrafına takviye polis kuvvetleri sevk edilirken, yaşanan olaylarda yaralananların olduğu ve bazı polis araçlarının da yakıldığı bildirildi.

Şehrin farklı bölgelerinde çöp konteynerlerini ateşe veren gösterciler, polisin müdahalesi ile sokak aralarına dağıldı. Polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Başbakan Ana Brnabic, her demokratik ülkede olduğu gibi Sırbistan'da da bu gece yaşananlara ilişkin hukuksal süreç başlatılacağını açıklarken, Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic de olaylarda çok sayıda polisin yaralandığını duyurdu.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic karşıtı, "İhanet", "Kosova", "Hırsızlar" ve "İstifa" sloganları attı.

Sırbistan'da son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 330'a, vaka sayısının ise 16 bin 719'a çıktığı açıklanmıştı. Salgının başından beri 1 günde en fazla can kaybı yaşanırken, başkent Belgrad'da bazı yeni tedbirler alınmıştı.

Aleksandar Vucic, Belgrad'da durumun oldukça vahim olduğunu belirterek, şehirde 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve cumadan pazartesi gününe kadar yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirmişti.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 03:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (3) - Son Dakika
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