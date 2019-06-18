Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Hz. Muhammed konulu bilgi yarışması
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Sırbistan'da Hz. Muhammed konulu bilgi yarışması

1 saat önce

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da Hz. Muhammed konulu "Liselerarası Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Sırbistan'da Hz. Muhammed konulu bilgi yarışması, System.String[]
NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da Hz. Muhammed konulu "Liselerarası Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Sırbistan İslam Birliği ve Sancak İslam Birliği Meşihatı iş birliğinde yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi.
Lise öğrencileri ve aile yakınlarının katıldığı törende konuşan Sancak Müftüsü Senad Halitovic, yarışmanın bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, "Yarışmanın yapılmasında bize destek veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.
Tören kapsamında Novi Pazarlı öğrenciler ilahi ve kasideler okudu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:51 Kaynak: AA
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