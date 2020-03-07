Sırbistan'da ilk koronavirüs ölümü - Son Dakika
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Sırbistan'da ilk koronavirüs ölümü

6 saat önce

Sırbistan'da ilk koronavirüs ölümüEnis TABAK, Prizren (DHA)- Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs), Balkanlara yayılmaya başladı.

Sırbistan'da ilk koronavirüs ölümü

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs), Balkanlara yayılmaya başladı. Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da da ilk koronavirüsü teşhisi kondu. Sırbistan'ın Baçka Topola bölgesinde 43 yaşındaki İ.Ç isimli bir vatandaşa koronavirüsü teşhisi konduğu ve Subotica Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

KUZEY MAKEDONYA'DA İTALYA'DAN GELEN 2 KİŞİDE KORONAVİRÜSÜ TESİP EDİLDİ

Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz hafta bir kişide ilk koronavirüs tespiti konulmuştu ardından dün de İtalya'dan Kuzey Makedonya'ya gelen Debreli iki kişide daha bu virüs teşhisi konuldu. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada öğleden sonra iki kişide daha koronavirüsü tespit ettiklerini duyurdu. Kuzey Makedonya'nın Debre bölgesindeki çiftin 27 Şubat'ta otobüsle İtalya'dan memleketlerine döndüğü belirtildi. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, 62 ve 68 yaşındaki karı kocanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Otobüste 40 kişinin daha bulunduğunu kaydeden Filipçe, 'Şu anda tüm yolcuların adresleri tespit edildi ve tahlilleri yapılacak' dedi.

KOSOVA'DA KORONAVİRÜSÜ YOK

Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve son olarak Sırbistan'da teşhisi konulan koronavirüsü vakasının Kosova'da şimdilik rastlanmadığı açıklandı. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da başta sınır bölgelerinde olmak üzere her türlü tedbiri aldıklarını ve şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

100 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 491, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 102 bin 188'e yükselirken; 57 bin 389 dişi de tedavi edildi. Ayrıca virüsün hızla yayıldığı Güney Kore'de hayatını kaybeden kişi sayısı 44 iken, 6 bin 767 de hasta bulunuyor. İtalya'da ise 197 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 636 da hasta bulunuyor.

Sırbistan'da ilk koronavirüs ölümü

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:13 Kaynak: DHA
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