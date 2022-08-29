Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi

29.08.2022 11:23
Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi

Sırbistan'da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Sırbistan'da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

YORUMLAR
500
Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi Belgrad Ormanı'na ücretsiz girmek isteyen sürücüler kapanları etkisiz hale getirdi BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU' BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞ ÜCRETİ VERMEK İSTEMEYENLERİN 'KAPAN OYUNU'
Kaynak: İHA

Sırbistan, Belgrad, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement