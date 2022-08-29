Sırbistan'da LGBT yürüyüşü protesto edildi

Sırbistan 'da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad 'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Kaynak: İHA

Sırbistan, Belgrad, LGBT, Güncel, Son Dakika

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